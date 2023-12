EU und Schweiz wollen 2024 Kooperationsabkommen schließen

Die Verhandlungen darüber sollten "ohne Verzögerung" beginnen, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung. Ein positiver Ausgang dieser Verhandlungen sei "in Reichweite". Damit nehmen beide Seiten einen neuen Anlauf, die Zusammenarbeit miteinander zu verbessern und zu vereinfachen.

Im Mai 2021 hatte die Schweiz vorherige jahrelange Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zu den bilateralen Beziehungen beendet. Gescheitert waren die Verhandlungen 2021 unter anderem, weil die Schweiz darauf beharrt hatte, Streitfragen zu entsendeten Arbeitnehmern, Staatsbeihilfen und der Personenfreizügigkeit aus dem Abkommen herauszulassen. Dies lehnte die EU ab.

