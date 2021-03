EU und Großbritannien streiten über Impfexporte

Nach einer Eskalation im Impfstoff-Streit mit der EU hat Großbritannien die EU-Botschafterin in London gestern ins Außenministerium zitiert. Dies gilt im diplomatischen Umgang als scharfe Form des Protests. Hintergrund ist Kritik von EU-Ratspräsident Charles Michel an einer angeblichen Exportsperre von Corona-Impfstoffen aus Großbritannien. London nennt das eine "Falschbehauptung".

Premier Boris Johnson sagte in London: "Wir haben nicht einmal den Export einer einzigen Covid-19-Impfung blockiert." Großbritannien verurteile "Impfnationalismus in all seinen Formen".

"Kein Impfnationalismus in EU"

Alle Verweise auf ein Exportverbot oder Einschränkungen für Impfstoffe seien "komplett falsch", hieß es zuvor bereits von einem Regierungssprecher. Ein gleichlautendes Schreiben schickte Außenminister Dominic Raab an Michel. Der EU-Ratspräsident werde mit einem offiziellen Schreiben antworten, teilte die EU mit.

Michel hatte in seinem Newsletter am Dienstag das EU-Programm zur Impfstoffbeschaffung verteidigt. Behauptungen, die EU betreibe Impfnationalismus, seien schockierend, schrieb Michel. Beispielsweise stamme der größte Teil des in Israel verabreichten Impfstoffs aus Belgien. Die EU habe nie aufgehört zu exportieren.

Anders sei das in den USA und Großbritannien. "Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten haben eine Sperre verhängt für den Export von Impfstoffen oder Impfstoff-Komponenten, die auf ihrem Gebiet produziert werden", schrieb Michel.

Als Reaktion auf die scharfe Kritik aus London schrieb Michel später auf Twitter, es gebe "verschiedene Wege, um Sperren oder Beschränkungen für Impfstoffe/Medikamente einzuführen".

