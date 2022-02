EU und Afrika: Raue Töne zu netten Gesten

"Innovativ" sei der EU-Afrika-Gipfel gewesen, sagte Macky Sall, der Präsident Senegals und der Afrikanischen Union (AU). "Hervorragend", befand Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sah einen "tiefgreifenden Wandel" in den Beziehungen zwischen Europa und Afrika.

Nur einer mischte raue Töne in die zur Schau getragene Harmonie: Cyril Ramaphosa, Präsident Südafrikas. Auf offener Bühne forderte er die vorübergehende Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe, die Europa und seine Pharmakonzerne nicht erteilen wollen. "Es geht um das Leben Hunderter Millionen Menschen und nicht um die Gewinne einiger weniger Unternehmen", sagte er. "Es ist nicht akzeptabel, dass Afrika immer hintenanstehen muss, wenn es um den Zugang zu Arzneimitteln geht."

Damit relativierte er die gute Botschaft, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sich extra für den Gipfel in Brüssel aufgespart hatte. Nämlich dass sechs afrikanische Länder mit WHO-Hilfe die nötige Infrastruktur erhalten sollen, um selbst mRNA-Impfstoff zu entwickeln. Die ausgewählten Staaten sind Südafrika, das bereits am Impfstoff arbeitet, Kenia, Nigeria, Senegal, Tunesien und Ägypten.

Sie sollen das Know-how für den afrikanischen Impfstoff – es dürfte ihn 2023 geben – lizenzfrei mit anderen Ländern des Kontinents teilen. Bis dahin ist Afrika zu einem guten Teil auf Impfstoffgaben angewiesen. Spenden seien gut, sagte Ramaphosa, aber Afrika müsse selbst in der Lage sein, Impfstoff zu produzieren.

Die WHO hatte für den Kontinent eine Impfquote von 40 Prozent für 2021 als Ziel ausgegeben. Tatsächlich aber sind erst zwölf Prozent vollständig gegen Covid-19 geimpft. In der EU sind es mehr als 70 Prozent. Die EU hat zugesagt, bis zum Sommer insgesamt 450 Millionen Impfdosen an Afrika zu spenden. Dazu kommen 425 Millionen Euro. Sie sollen den Impffortschritt beschleunigen, indem sie in die Ausbildung medizinischen Personals oder in die Analyse und Sequenzierung von Tests fließen.

Erneuerte Partnerschaft

Das eigentliche Ziel des 6. EU-Afrika-Gipfels war eine "erneuerte Partnerschaft". Zeichen dafür sind 150 Milliarden Euro, die die EU in Form von Förderungen und Krediten über mehrere Jahre hinweg in große afrikanische Infrastrukturprojekte stecken will.

Dahinter steckt auch die Absicht Europas, Chinas wachsendem Einfluss etwas entgegenzusetzen. AU-Präsident Macky Sall sagte, man brauche "eine neue Atmosphäre und Geisteshaltung". Beide Kontinente hätten "Ressourcen, die für den anderen unerlässlich sind." Dazu zählt von der Leyen Sonne, Wind und Wasser: "Afrika ist reich an erneuerbaren Energiequellen. Um den Klimawandel zu stoppen, braucht die Welt Afrika." (via)