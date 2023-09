EU überdenkt den Schutz der Wölfe

Die Befürworter von Wolfsabschüssen haben am Montag unerwartet positive Signale von oberster Stelle aus Brüssel erhalten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen meldete sich in einer Aussendung persönlich zu Wort: "Die Konzentration von Wolfsrudeln in einigen europäischen Regionen ist zu einer echten Gefahr für Nutztiere und potenziell auch für den Menschen geworden. Ich fordere die lokalen und nationalen Behörden nachdrücklich dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, wo immer es erforderlich ist. Die heute geltenden EU-Regeln sehen solche Befugnisse ausdrücklich vor."

Wie in Österreich sprechen sich in Deutschland Landespolitiker für eine Aufweichung des Schutzstatus der Raubtiere ein. Im EU-Parlament führen die Konservativen eine Allianz für eine Änderung der FFH-Richtlinie an – die Mehrheit der Abgeordneten sprach sich dafür Ende November aus. Konkret forderte das Parlament die Kommission auf, Populationen geschützter Arten wie Wolf und Bär regelmäßig zu überprüfen, sodass deren Schutzstatus in bestimmten Regionen geändert werden könne, wenn der gewünschte Erhaltungszustand erreicht sei.

Und dieser Forderung könnte bald Rechnung getragen werden. Die Kommission läute "heute eine neue Phase im Umgang mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Rückkehr der Wölfe ein", hieß es am Montag. Bis 22. September will die Behörde Daten zu wachsenden Wolfspopulationen und deren Folgen sammeln. Auf deren Grundlage werde die Kommission dann über einen Vorschlag entscheiden, "gegebenenfalls den Status des Wolfsschutzes in der EU zu ändern und den Rechtsrahmen zu aktualisieren". Dies könne "zu weiterer Flexibilität" im Umgang mit dem Wolf, also zu mehr Abschüssen führen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Spendlhofer Thomas Spendlhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.