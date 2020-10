EU-Staaten vor einer Einigung über Corona-Ampel für Reisewarnungen

Die wechselseitigen Reisewarnungen und der damit verbundene Schaden für die Wirtschaft haben viel böses Blut zwischen den EU- Staaten verursacht. Was den einen als Schutz der eigenen Bevölkerung unumgänglich schien, wurde von den Betroffenen oft als Schikane begriffen. Nun wollen die EU-Staaten gemeinsame Kriterien und eine Art Corona-Ampel einführen. Die Pläne sind auf Botschafterebene so weit gediehen, dass eine Einigung der Europaminister am Dienstag kommender Woche als sehr wahrscheinlich gilt. Das verlautete gestern aus Ratskreisen und nach einer Sitzung der EU-Botschafter.

Drei Schlüsselkriterien

Zwar soll es weiter den 27 EU-Staaten vorbehalten bleiben, Reisewarnungen auszusprechen. Allerdings wollen sie das künftig auf Basis gemeinsamer Kriterien tun. Eine Europakarte mit der Risikoabschätzung in vier Farben soll dabei helfen. Erstellen sollen sie Experten des ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten).

Der Vorschlag, den die deutsche Ratspräsidentschaft erarbeitet hat, sieht drei Schlüsselkriterien vor: Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten 14 Tage, die Anzahl der Tests und der Prozentsatz der positiv ausgefallenen Tests. Die EU-Staaten sollen die Daten an das ECDC melden, das daraus eine wöchentlich aktualisierte Regionalkarte erstellt.

Diese wird in vier Farben erstrahlen: Grün, Orange, Rot und Grau. Wobei Grau für Gebiete gedacht ist, für die zu wenige Daten für eine Risikoabschätzung vorliegen. Was bedeuten die Farben?

Grün: Es wurden innerhalb von 14 Tagen weniger als 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnet; die Rate der Positiv-Tests liegt unter vier Prozent.

Orange: Die Neuinfektionen liegen unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern, aber die positiven Tests machen vier oder mehr Prozent aus. Auf Orange schaltet die Ampel auch, wenn die Positiv-Tests unter vier Prozent liegen, sich die Zahl der Neuinfektionen aber zwischen 25 und 150 bewegt.

Rot: Die kumulative Inzidenz der vergangenen 14 Tage liegt bei 50 oder mehr und die positiven Tests machen vier oder mehr Prozent aus. Rot wird ein Gebiet auch, wenn es innerhalb von 14 Tagen zu mehr als 150 Infektionen pro 100.000 Einwohnern gekommen ist. Außerdem geloben die EU-Staaten, einander nicht mehr mit Reisewarnungen zu überrumpeln. Betroffene Länder sollen zumindest 48 Stunden vor Verhängung einer Reisewarnung von den Partnern informiert werden – exklusiv.

Weist das ECDC eine Region Rot aus, zieht das nicht automatisch eine Reisewarnung nach sich. Darüber entscheiden die Nationalstaaten weiter autonom. Dauer der Quarantäne und Testvorschriften bleiben ihnen ebenfalls überlassen. Testergebnisse sollen aber wechselseitig anerkannt werden, wenn sie von autorisierten Stellen kommen. Vorgesehen ist auch ein Katalog von Ausnahmen.

Artikel von Sylvia Wörgetter