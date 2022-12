EU-Staaten sollen sich auf Preisdeckel für russisches Öl geeinigt haben

Mit einem Anpassungsmechanismus solle die Obergrenze bei fünf Prozent unter dem Marktpreis gehalten werden, sagte ein EU-Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters. Polen, das auf eine möglichst niedrige Preisobergrenze gedrängt hat, muss der Vereinbarung noch an diesem Nachmittag zustimmen.

Kommt es so, könne die Einigung von allen EU-Regierungen in einem schriftlichen Verfahren bis Freitag genehmigt werde, so der Diplomat.