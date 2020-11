EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit: Wir brauchen mehr Gerechtigkeit

Der 66-jährige Sozialdemokrat aus Luxemburg erklärt im OÖN-Interview, welche Mittel Europa gegen Arbeitslosigkeit und Rezession hat. Österreichs Sozialpartnerschaft schätzt er als „exemplarisches Vorbild“.

Europa erlebt die zweite Welle der Corona-Pandemie. Wenn Sie auf die soziale Lage blicken, was bereitet Ihnen die größte Sorge?

Nicolas Schmit: Dass es viele Menschen gibt, die besonders stark unter dieser Pandemie leiden. Und das sind nicht jene, die sagen, es sei ein Eingriff in ihre persönliche Freiheit, wenn sie eine Maske tragen müssen. Es sind Menschen, die ihre Existenz verlieren, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft macht mir die größten Sorgen, und dass diese Spaltung durch die Pandemie stärker wird.

Besteht die Gefahr, dass Populisten in dieser Pandemie idealen Nährboden finden und die extreme Rechte oder Linke erstarken könnten?

Ich sehe diese Gefahr. Wir müssen gegensteuern. Wir müssen den Menschen, die durch diese Pandemie besonders gefährdet sind, beistehen und soziale Unterstützung zu geben. Das ist eine Herausforderung für die Politik. Ich habe mich gerade kürzlich in einem größeren Mitgliedsstaat mit Organisationen unterhalten, die Tafeln (mit gespendeten Lebensmitteln für Bedürftige, Anm.) anbieten. Die Schlangen davor werden immer länger. Da kommen Menschen hin, die nie in ihrem Leben daran gedacht hätten, von solchen Hilfen abhängig zu werden.

Die Arbeitslosigkeit wird nach den Prognosen der Kommission steigen. Wie genau können Sie gegensteuern?

Wir haben diese zweite Welle der Pandemie unterschätzt. Nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung wird langsamer laufen, es gibt auch direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, wenn eine ganze Reihe von Sektoren zugemacht wird. Viele Unternehmen werden das nicht unbedingt überleben. Wir müssen sehr schnell durch eine gezielte Beschäftigungspolitik gegensteuern. Wir müssen gezielt und massiv investieren, um aus dieser Krise wieder herauszukommen. Deshalb muss jetzt sehr schnell der Wiederaufbaufonds auf den Weg gebracht werden. (Er umfasst 750 Milliarden Euro und muss noch gemeinsam mit dem EU-Haushalt 2021-2027 vom Rat und EU-Parlament beschlossen werden).

Sie haben vor kurzem einen Rahmen für einen europäischen Mindestlohn vorgestellt, aber keine Untergrenze definiert. Hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrem Programm zu viel versprochen?

Nein. Wir haben hier begrenzte Kompetenzen. Wir haben sie ausgeschöpft und das gemacht, was die EU-Verträge uns erlauben.

Es geht aber gar nicht um einen einheitlichen europäischen Mindestlohn. Das wäre unmöglich. Nicht nur, weil es die EU-Verträge nicht zulassen, sondern auch weil die Wirtschaftskraft in den Mitgliedsstaaten so unterschiedlich ist. Ein angemessener Lohn in Bulgarien ist nicht der gleiche wie in Österreich oder Luxemburg. Der Zweck unserer Initiative ist es, eine positive Dynamik in das Lohngefüge zu bringen. Wir schlagen daher einen Rahmen zur Entwicklung von Mindestlöhnen vor und Kriterien, die dabei beachtet werden sollen.

In der Wirtschaftskrise vor ein paar Jahren hat man gesagt, die Mindestlöhne müssten runter. Die Folge war, dass eine Wirtschaft in Europa völlig eingebrochen ist, nachdem es keine Nachfrage mehr gab, weil die Menschen keine Einkommen mehr hatten (Griechenland, Anm.).

Viele haben gesagt, die Corona-Krise sei ein schlechter Moment für eine Initiative zum Mindestlohn. Nein, es ist der richtige Moment. Wir müssen gerade jetzt an die Menschen denken, die hart arbeiten, aber nicht von ihrer Arbeit leben können. So geht es zehn Prozent der Vollzeit-Beschäftigten in Europa. Das ist nicht vertretbar. Wir brauchen mehr Lohngerechtigkeit.

Können Sie nachvollziehen, warum die österreichische Regierung dennoch so skeptisch ist und bremst?

Ich habe mit Frau Ministerin Aschbacher gesprochen. Ich hoffe, dass letztlich ein positives Signal aus Österreich kommen wird. Vor allem deshalb, weil klargestellt ist, dass das österreichische System der Tarifverträge durch die Sozialpartner nicht von dem Kommissionsvorschlag betroffen ist. Wir verlangen ja nicht, dass Österreich sein System ändert. Das verlangen wir von keinem Mitgliedsland.

Kann Österreichs Modell Vorbild sein?

Österreich ist ein exemplarisches Vorbild. Die Abdeckung durch Tarifverträge ist mit 98 Prozent am höchsten in der gesamten Europäischen Union. Auch der Mindestlohn gehört zu den höchsten. Es zeigt sich, dass die Löhne in Ländern, wo sie über Tarifverhandlungen festgelegt werden, höher sind. Eine lebendige Sozialpartnerschaft kommt der Wirtschaft zugute. Das ist eigentlich das Modell, das wir in Europa anstreben. Im EU-Vertrag steht, dass Europa auf der sozialen Marktwirtschaft basiert. Dazu gehören auch Sozialdialog und Tarifpolitik. Leider ist in vielen Ländern diese Kultur unterentwickelt. Wir als Kommission schlagen vor, dass man in diesen Ländern die Tarifpolitik und den Sozialdialog verstärkt. Unsere Zielsetzung ist, dass 70 Prozent der Arbeitnehmer durch Tarifverträge abgesichert sind. Das ist viel weniger als in Österreich. Aber es wäre schön, wenn man in vielen Ländern an diese Marke herankommen würde.

Die Kommissionspräsidentin hat eine Arbeitslosenrückversicherung angekündigt. Wie soll sie aussehen? Ab wann ist sie realistisch?

Die Idee ist, dass die EU-Länder in einen Fonds einzahlen – so wie Arbeitnehmer und Unternehmer Beiträge in die nationale Arbeitslosenversicherung einzahlen. Wenn die Arbeitslosigkeit in einem Land explodiert, kann man auf diese Rückversicherung zurückgreifen, um einen Teil der Arbeitslosenentschädigung zu bezahlen. Diese Idee verfolgen wir weiter. Aber jetzt gilt es, direkt zu handeln. Wir müssen den Mitgliedsstaaten helfen, ihre konkreten, gegenwärtigen Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu lösen. Deshalb haben wir bereits ganz zu Beginn der Pandemie unsere Maßnahmen auf die Kurzarbeit zugeschnitten. Wir haben das Programm SURE aufgelegt, für das die Kommission 100 Milliarden Euro aufnimmt. Mit großem Erfolg übrigens. Das Vertrauen der Finanzmärkte in dieses Projekt ist so groß, dass die Anleihen zehn- bis fünfzehnmal überzeichnet werden. Österreich hat nicht auf dieses Instrument zurückgegriffen, weil es hier keinen Finanzbedarf hatte. Aber andere Länder, die finanziell weniger stabil sind, haben sehr profitiert.

Wie wird die soziale Situation in Europa in einem halben Jahr sein?

Ich bin Optimist und glaube an die Gestaltungsfähigkeit der Politik. Wir haben die Möglichkeit, aus dieser Krise besser und stärker herauszukommen.

Das Interview fand gemeinsam mit der Tageszeitung „Kurier“ statt.

Artikel von Sylvia Wörgetter