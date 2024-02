EU-Sondergipfel zur Ukraine-Hilfe droht am ungarischen Veto zu scheitern

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei ihrem heute beginnenden Gipfel die Ukraine-Hilfe von 50 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre beschließen. Im Dezember war der Beschluss am Veto des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban gescheitert. Auch heute droht genau das. Ratspräsident Charles Michel warnt davor, er sieht sonst die Glaubwürdigkeit der EU gefährdet. Mit diesem Beschluss ließe sich die Ukraine-Hilfe auf eine langfristige Basis stellen.

Warum legt sich Orban quer?

In einem Interview mit der französischen Zeitschrift "Le Point" vom Dienstag erneuerte er seine Bedenken gegen die Milliardenhilfen. "Wir wollen keine Eskalation" des Kriegs Russlands gegen die Ukraine, sagte der Rechtspopulist. Er wirft den anderen Mitgliedsländern "Erpressung" vor, weil "sie uns zwingen wollen, zuzustimmen".

Wie reagieren die anderen 26 Mitgliedsländer?

Sie werfen Orban ihrerseits "Erpressung" vor, denn er hatte während des Dezember-Gipfels die Freigabe von 20 Milliarden Euro verlangt, die die EU im Streit über Rechtsstaatsverstöße in Ungarn eingefroren hat.

Könnte dies mehr Geld für die Ungarn bedeuten?

Nein, sagen die anderen Länder. Die 20 Milliarden Euro sind an klare Bedingungen geknüpft, wie Reformen in der Asylpolitik und bei den Rechten sexueller Minderheiten. Zudem hatte Geld schon beim EU-Gipfel im Dezember nicht gezogen. Die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen hatte kurz davor zehn Milliarden Euro für Ungarn freigemacht und dies mit einer Justizreform in dem Land begründet. Dies bewog Orban jedoch nicht zum Einlenken bei den Ukraine-Hilfen.

Ist Orban ohne Geld zu einem Kompromiss bereit?

Zumindest behauptet er das. Zur Hauptbedingung macht er, die Auszahlung der Ukraine-Gelder jedes Jahr neu einstimmig zu billigen. Dazu sind die 26 anderen nicht bereit, da ihm dies ein Dauer-Veto ermöglichen würde. Orban steht nicht nur wegen seiner Blockadehaltung in der Kritik, er unterhält als Einziger in der EU auch weiter Beziehungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Im Herbst hatte sich Orban sogar bei einem Handschlag mit Putin ablichten lassen.

Hat die EU kein Druckmittel gegen Ungarn?

Theoretisch schon. Das Europaparlament dringt seit 2018 darauf, Ungarn das Stimmrecht im Rat der Mitgliedsstaaten zu entziehen. Dies erfordert Konsens der anderen 26. Auch nach Abwahl der Orban-Unterstützer in Polen sind einige Mitgliedsländer jedoch zurückhaltend, allen voran die Slowakei. Ein Stimmrechtsentzug käme der Entmachtung eines Landes auf EU-Ebene gleich und wäre ein Präzedenzfall. Sollte Orban den Gipfel wirklich platzen lassen, könnte sich die Stimmung aber drehen, heißt es in Brüssel.

Könnten die anderen 26 EU-Mitgliedsländer die Ukraine-Hilfen nicht ohne Ungarn beschließen?

Nicht wenn Gelder aus dem EU-Haushalt fließen sollen, dafür ist Einstimmigkeit nötig. Möglich wäre laut Diplomaten ein Plan B der 26: weitere Hilfen auf Kreditbasis, vergangenes Jahr flossen so 18 Milliarden Euro an Kiew. Dagegen sprechen vor allem zwei Dinge: Es würde länger dauern, denn der Bundestag und andere Parlamente müssten zustimmen. Und Orban hätte sich mit seiner Blockade durchgesetzt.

Und wenn jedes EU-Land einzeln mehr Geld für die Ukraine gibt?

Dazu drängt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, zusätzlich zu den gemeinsamen EU-Hilfen. Er argumentiert, Deutschland leiste mit 7,4 Milliarden Euro dieses Jahr mit Abstand am meisten für die Ukraine in Europa. Andere Länder wie Frankreich, Spanien oder Italien lägen weit dahinter zurück, heißt es in Berlin.

