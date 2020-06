EU-Sondergipfel zu Wiederaufbau nach Corona

EU-Ratspräsident Charles Michel lade die europäischen Staats- und Regierungschefs am 17. und 18. Juli nach Brüssel ein, teilte ein Sprecher mit. Die EU-Kommission sieht für die wirtschaftliche Erholung einen 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds und ein auf 1,1 Billionen Euro aufgestocktes EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 als notwendig an. Die Gelder für den "Next Generation EU" genannten Fonds sollen auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Staaten vergeben werden, der Rest als Kredite. Ein EU-Videogipfel zu den Vorschlägen war am Freitag ergebnislos zu Ende gegangen.

