EU-Sondergipfel am 6. März zu Ukraine und Europas Sicherheit

EU-Ratspräsident Antonio Costa teilte am Sonntag auf X mit, er habe für dieses Datum eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates einberufen. "Wir erleben einen entscheidenden Moment für die Sicherheit der Ukraine und Europas", schrieb er.

Er werde mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und allen EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um am 6. März entscheidungsbereit zu sein, so Costa weiter. Als zu bewältigende Herausforderungen nannte Costa "die Stärkung der europäischen Verteidigung und einen entscheidenden Beitrag zum Frieden auf unserem Kontinent und zur langfristigen Sicherheit der Ukraine". US-Präsident Donald Trump hat sich Kremlchef Wladimir Putin angenähert - was bei westlichen Staaten und in der Ukraine selbst große Unsicherheit auslöste.

