EU-Serie: Die Europäische Union, deren Sicherheit und die Rolle Österreichs

"Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen." So steht es im Neutralitätsgesetz, das die Republik 1955, also vor 70 Jahren , in ihrer Verfassung verankert hat. Daran änderte auch der Beitritt zur EU vor 30 Jahren nichts.