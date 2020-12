EU schraubt ihr Klimaziel in die Höhe

Der EU-Haushalt war abgehakt, das Veto von Ungarn und Polen vom Tisch, der Rechtsstaatsmechanismus ausgemachte Sache – da spießte es sich beim Klimaschutz. Die ganze Nacht hindurch verhandelten die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Brüssel hauptsächlich über eine Frage: Soll sich die EU verpflichten, bis zum Jahr 2030, also bereits innerhalb der nächsten zehn Jahre, die Treibhausgase um 55 Prozent zu verringern? Das bisherige Reduktionsziel waren 40 Prozent gegenüber dem Stand von 1990.

Erst nach 8 Uhr früh konnte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag eine Einigung vermelden. Alles andere wäre eine Blamage gewesen. Schließlich will die Europäische Union zum fünften Jahrestag des Pariser Abkommens (siehe Bericht rechts) beweisen, dass sie weltweiter Vorreiter im Klimaschutz ist und gemäß den damals vereinbarten Vorgaben neue, ambitioniertere Reduktionsziele vorlegt.

"Der Green Deal ist ein Kernprojekt", betonte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wenig später, als auch die anderen Gipfelthemen (verstärkte Zusammenarbeit gegen den Terror, neue Sanktionen gegen die Türkei und die Corona-Lage) abgearbeitet waren. "Dafür hat es sich gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen", sagte sie.

Polen legte sich lange quer

Vor allem Polen, dessen Energiebedarf zu 80 Prozent aus Kohle kommt, hatte sich lange quergelegt. Schließlich ließ sich der nationalkonservative Regierungschef Mateusz Morawiecki mit der Zusage überzeugen, sein Land werde mehr Mittel für den Abschied vom Klimakiller Kohle erhalten. Polen bekommt mehr als 50 Milliarden Euro für eine "gerechte, angemessene Transformation" des Energiesektors und der Wirtschaft.

Ein weiteres Zugeständnis vor allem an östliche EU-Staaten findet sich in den Schlussfolgerungen des Gipfels. Dort wird Erdgas explizit als Übergangstechnologie zur karbonfreien Wirtschaft genannt. Vor allem Frankreich will auch den Atomstrom als Brückentechnologie anerkannt wissen. Davon ist in dem Dokument aber nicht die Rede – ein Zugeständnis an Atomgegner wie Österreich, Luxemburg oder Deutschland.

Streit um die Atomtechnologie

Den EU-Staaten ist aber ausdrücklich die Wahl der "geeigneten Technologien" überlassen, um zum gemeinsamen Klimaziel zu gelangen. Wer also die zwar emissionsfreie, aber teure Atomenergie einsetzen will, kann dies tun. Für die EU ist die Reduzierung um 55 Prozent eine Etappe auf dem Weg, um bis 2050 klimaneutral zu werden, also alle Treibhausgase zu vermeiden oder zu speichern. Nötig sind in den nächsten Jahren unter anderem eine schnelle Abkehr von Kohle, Öl und Gas, ein rascher Umstieg auf Ökostrom und Fahrzeuge ohne Abgasausstoß sowie die Renovierung von Millionen Häusern. Die Milliardeninvestitionen sehen Befürworter auch als Chance für neue Jobs und Wohlstand.

Klimaschutzorganisationen wie Greenpeace kritisieren, dass das CO2-Ziel von minus 55 Prozent nur durch Schönrechnen zustande komme. Es würden nämlich auch Klimagase einbezogen, die in Wäldern oder Mooren gespeichert seien. Dadurch sinke das wirkliche EU-Einsparungsziel auf 50,5 Prozent. Um die Erderwärmung zu stoppen, seien aber minus 65 Prozent erforderlich. Die Umweltschutzorganisation WWF Österreich bewertete die Einigung als "mutlosen Kompromiss auf Kosten der Zukunft". "Global 2000" hält eine Reduktion um mindestens 65 Prozent als "machbar und notwendig".

Die Industrie wiederum forderte, dass energieintensive Sektoren abgesichert werden müssten. Das will auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP).

Unter dem Strich herrschte in Brüssel große Zufriedenheit mit dem Gipfelergebnis. Merkel erntete bei der Abschluss-Pressekon

ferenz beinahe überschwänglichen Dank. Die mit Jahresende auslaufende deutsche Ratspräsidentschaft hatte nicht nur das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket inklusive Coronahilfen und Rechtsstaatsklausel auf den Weg gebracht, sondern auch eine – äußerst umstrittene – Agrarreform sowie eine lang erwartete Reform des Euro-Rettungsschirms.

Nächste Woche will der deutsche Innenminister Horst Seehofer noch versuchen, seine EU-Kollegen auf eine gemeinsame Asylpolitik einzuschwören. Dieses heikle Kapitel wird wohl Portugal erben, das mit Jänner den EU-Vorsitz übernimmt.

Großes Lob für Ursula von der Leyen

Was sonst noch zu tun bleibt? Vor allem die Bekämpfung der Pandemie. Dass die EU-Staaten um den Jahreswechsel mit dem Impfen beginnen können, sei der klugen Einkaufspolitik von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu verdanken, hieß es unisono – und ausdrücklich auch von Sebastian Kurz. Eine Forderung der Kommissionspräsidentin aufgreifend, sagte Merkel: "Ich bin überzeugt, dass wir an einer europäischen Gesundheitsunion arbeiten sollten."

Türkei-Sanktionen

Der Türkei bleiben harte EU-Sanktionen vorerst erspart. Trotz anhaltender Konfrontation ebneten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf ihrem Gipfel in Brüssel lediglich den Weg für neue Strafmaßnahmen gegen einzelne Personen und Unternehmen. Sie sollen weitere Beteiligte an der umstrittenen türkischen Suche nach Erdgas vor Zypern treffen. Dazu gehören Einreiseverbote für die Mitgliedsstaaten der EU sowie Vermögenssperren.

Erdogan zufrieden: Weiterreichende Schritte wie Sanktionen gegen ganze Wirtschaftszweige oder ein EU-Waffenembargo wurden hingegen nicht beschlossen. Entsprechende Forderungen von Ländern wie Griechenland, Österreich oder Frankreich fanden im Kreis der 27 nicht die erforderliche einstimmige Unterstützung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wertete dies als Erfolg. „Der Gipfel hat nicht die erhoffte Antwort auf die Erwartungen einiger Länder gegeben“, sagte er. „Denn ihre Forderungen waren nicht berechtigt.“

