EU-Quereinsteiger: "Mir wurde erst jetzt bewusst, was da g’hackelt wird"

Den Schmäh, für den er beim Publikum diverser ORF-Formate geschätzt wurde, hat sich Wolfram Pirchner erhalten. Auch den Umgang mit Kameras hat er nicht verlernt. Der frühere Fernsehmoderator steht gut aufgelegt mit aufgekrempelten Hemdsärmeln in den weitläufigen Gängen im Gebäudekomplex des EU-Parlaments in Brüssel und lässt sich vom Fotografen in Szene setzen. Seit Kurzem ist Pirchner das, was ihm nach der EU-Wahl 2019 verwehrt geblieben war: Mitglied des Europäischen Parlaments für die ÖVP.