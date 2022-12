EU-Parlamentspräsidentin: "Keinerlei Rechtfertigung" für Österreichs Veto

Dieser müsse 2023 endlich erfolgen, worauf auch das EU-Parlament zu bestehen habe. Die Schengen-Erweiterung bleibe "essenziell", zumal Migration ein Thema sei, das in Europa vor allem in Wahlkampfzeiten hochkoche, so Metsola weiters.

Bukarest. Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis seinerseits stellte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Metsola klar, dass die "Einheit der Europäischen Union" keineswegs nochmals aufs Spiel gesetzt werden dürfe. Ein weiteres "Versagen" dieser Art könne sich die EU nämlich nicht leisten. Von Journalisten auf den außerordentlichen EU-Gipfel vom Februar zum Thema der Migration angesprochen, erläuterte Johannis, von diesem in puncto Schengen-Erweiterung nichts zu erwarten - zum einen, weil es "noch zu früh" sei, zum anderen, weil die Schengen-Angelegenheit nicht auf der Tagesordnung stehe.

Im Anschluss an die Unterredung und Pressekonferenz mit Rumäniens Staatsoberhaupt traf die EU-Parlamentspräsidentin auch mit Regierungschef Nicolae Ciuca (Liberale Partei/PNL) und den Präsidenten der beiden Parlamentskammern, Marcel Ciolacu (Sozialisten/PSD) und Alina Gorghiu (PNL) zusammen. Auf ihrem Programm stand zudem eine Rede vor der rumänischen Legislative. Metsola hatte ihren allerersten Rumänien-Besuch überhaupt wenige Stunden nach Österreichs Veto gegen den Beitritt des Landes zum Schengengebiet angesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper