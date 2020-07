"Das muss noch nachgebessert werden." Mit diesen Worten verlangte EU-Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwoch Änderungen am nächsten EU-Budget (2021 bis 2027) und am Wiederaufbaufonds. Auf beides hatten sich die 27 Staats- und Regierungschefs der Union nur einen Tag zuvor auf einem Marathongipfel in Brüssel geeinigt. Demnach soll das Siebenjahresbudget der Union 1075 Milliarden Euro schwer sein, der Corona-Wiederaufbaufonds 750 Milliarden.