EU-Mitgliedschaft ist für 76 Prozent der Jungen positiv

76 Prozent der jungen Menschen sehen Österreichs Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) positiv. Das geht aus einer Studie des market-Instituts für die Europäische Wirtschaftskammer (Eurochambres) hervor. Befragt wurden Österreicher im Alter zwischen 16 und 30 Jahren.

"Das ist ein toller Wert", sagte Eurochambres-Präsident Christoph Leitl bei der Präsentation der Umfrage gestern, Montag. Noch stärker ist die Zustimmung mit 79 Prozent bei den 16- bis 19-Jährigen und bei den Jungen in den Landeshauptstädten (81 Prozent).

Besonders die Reisefreiheit, der Frieden sowie die Arbeits- und Bildungschancen überzeugen laut der Studie die jungen Menschen. Rund zwei Drittel der Befragten haben angegeben, dass eine funktionierende EU für die persönlichen Lebensziele von großer Bedeutung sei.

"Die Jugend hat eindeutig eine positive Meinung zu Europa", sagte Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer des market-Instituts. Es gebe "nahezu keine negativen Meinungen oder Meinungslosigkeit zur EU". 71 Prozent der Befragten wünschen sich von der Politik einen stärkeren Fokus auf Jugend und Zukunftsthemen. Als größte Herausforderungen sieht die junge Generation in Österreich den Klimawandel, die Entwicklung der Mietpreise und das Erstarken extremistischer politischer Kräfte.

Die Jugend und ihre Stimme dürften nicht überhört werden, sagte Leitl. Die Umfrage zeige, "welches Potenzial in uns steckt". Ein "gestaltendes Europa" sei für die nächsten fünf Jahre entscheidend, wenn es um den "Wettstreit der Kontinente" gehe. Europas Anteil an der Weltbevölkerung beträgt sieben Prozent. Einigkeit sei eine Notwendigkeit, so Leitl: "Sonst treten wir von der Bühne ab." Die EU solle mehr Kompetenzen bei Klima, Migration und Handelsbeziehungen bekommen.

"Jugend-Dialoge" einführen

Leitl plädierte für einen Ausbau der internationalen Vernetzung der Jugendlichen, um nationale Klischees aufzubrechen, und schlug von der EU organisierte "Jugend-Dialoge" vor. "Die EU sollte da zuhören und die Ideen aufgreifen", sagte Leitl. Der Oberösterreicher war 18 Jahre Präsident von Österreichs Wirtschaftskammer.

Die Umfrage wurde zwischen 15. und 18. Mai durchgeführt. Am Abend des 17. Mai wurde das Ibiza-Video veröffentlicht, am 18. Mai die Neuwahl ausgerufen.