EU kritisiert Polens Gesetz gegen russischen Einfluss

Bei dem Gesetz geht es um die Einsetzung einer Untersuchungskommission zu "russischer Einflussnahme" in Polen. Eine erste Version des Gesetzes sah ein zehnjähriges Verbot politischer Ämter für Bürger vor, die von der Kommission für schuldig befunden wurden. Das von der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) kontrollierte Abgeordnetenhaus in Warschau hatte diese erste Version Ende Mai verabschiedet.

Kritiker vermuteten, dass das Gesetz speziell auf die Behinderung der Opposition vor den nächsten Wahlen zugeschnitten wurde und insbesondere auf Oppositionsführer Donald Tusk zielte. Nach heftiger Kritik und Druck unter anderem aus Brüssel änderte Warschau das Gesetz nochmals ab. In der am Mittwoch vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda unterzeichneten und damit in Kraft gesetzten Version gibt es nun keine Amtssperre mehr.

Kritik an Untergrabung der Gewaltenteilung

Stattdessen soll die Kommission im Fall der Fälle eine Erklärung abgeben, dass ein Beschuldigter "unter russischem Einfluss" steht und nicht garantiert werden könne, dass er "im öffentlichen Interesse" arbeite. Trotz dieser Änderungen ist die EU-Kommission laut ihrer Erklärung vom Donnerstag aber noch immer besorgt. Kritiker werfen der PiS-Regierung seit Jahren vor, die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung zu untergraben. Seit Jahren beanstandet auch die EU-Kommission die Einflussnahme der PiS auf die Justiz in Polen.

Bei Demonstrationen im Juni unter der Führung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk in Warschau demonstrierten hunderttausende Menschen gegen die nationalkonservative Regierung. Im Herbst wählt Polen ein neues Parlament.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper