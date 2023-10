EU-Kommission will Visa-Vergabe einschränken

EU-Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas stellte zusammen mit der EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, am Mittwoch in Brüssel gleich mehrere Maßnahmen in den Bereichen Migration und Sicherheit vor. Auch ein Aktionsplan für das östliche Mittelmeer wurde präsentiert.

Aktuell habe die EU mit 60 Ländern weltweit ein Abkommen zur visafreien Einreise. Diese Abkommen könnten aktuell nur bei einem starken Anstieg irregulärer Migration aus dem jeweiligen Land ausgesetzt werden oder wenn ein Sicherheitsrisiko vorliege. Dies soll in Zukunft schneller gehen, so die beiden Kommissare.

