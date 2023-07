EU-Kommission will bis zu 5 Milliarden Euro jährlich für Ukraine

Die EU-Kommission will in den kommenden vier Jahren bis zu 5 Milliarden Euro jährlich für den Verteidigungsbedarf der Ukraine bereitstellen. Wie das Außenministerium Donnerstagabend in einem Telefonat mit der APA mitteilte, gibt es jedoch noch keinen Beschluss über die Bereitstellung weiterer Hilfen in der Höhe von rund 20 Milliarden Euro für den Verteidigungsbedarf der Ukraine.

"Der Vorschlag liegt auf dem Tisch, aber das muss jetzt genau geprüft werden. Dass wir weiterhin unverbrüchlich an der Seite der Ukraine stehen und sie bei der Wiedererlangung ihrer territorialen Integrität und Souveränität unterstützen, steht völlig außer Zweifel", hieß es dazu aus dem Außenministerium in Wien. Einen weiteren Austausch über mögliche Hilfen solle es beim informellen Außenministerrat in Toledo Ende August geben.

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell meinte nach einem Treffen mit den EU-Außenministern in Brüssel, dass dies, sollten die Gelder bewilligt werden, über einen speziellen Bereich im Rahmen der bereits existierenden Europäischen Friedensfazilität (EPF) geschehen werde. "Es ist immer noch das gleiche Instrument, die Europäische Friedensfazilität, die sehr gut funktioniert hat", sagte Borrell. Der Fonds EPF wurde bereits 2021 neben dem regulären EU-Haushalt zur Unterstützung von Drittstaaten aufgelegt und dient mittlerweile vor allem der Hilfe für die Ukraine.

