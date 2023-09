EU-Kommission verteidigt Migrationspakt mit Tunesien

Im vergangenen Jahr seien es nur 9.376 gewesen, also nicht einmal halb so viele. Das zeige, wie sinnvoll die Zusammenarbeit sei.

Abgeordnete von Sozialdemokraten und Grünen sprachen dagegen von einem "schmutzigen Deal" mit dem tunesischen Präsidenten Kais Saied, der Europas Werten nicht gerecht werde. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch (HRW) werfen den tunesischen Sicherheitskräften vor, afrikanische Migranten schwer zu misshandeln und teils in der Wüste auszusetzen.

Abgeordnete aus dem rechten Lager nannten den Pakt dagegen unzureichend, um die steigenden Migrantenzahlen zu begrenzen. Stattdessen müsse die EU schneller abschieben.

Die EU-Kommission und Tunesien hatten die Absichtserklärung für eine engere Partnerschaft unterzeichnet. Der Pakt soll Flüchtlinge von der irregulären Migration nach Europa abhalten und den Kampf gegen Schleuser verbessern.

Die EU stellte Tunesien im Gegenzug Grenzschutz-Mittel in Höhe von 105 Millionen Euro in Aussicht. Weitere Millionenhilfen sind an ein Programm des Internationalen Währungsfonds (IWF) geknüpft.

