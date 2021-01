EU-Kommission gegen AstraZeneca: Der Streit um den Impfstoff eskaliert

Der Impfstreit zwischen der EU-Kommission und dem Pharmakonzern AstraZeneca wird immer erbitterter geführt. Am Mittwoch sagte das Unternehmen laut Kommission die Teilnahme an einem abendlichen Krisentreffen zuerst ab, dann wieder zu. Gleichzeitig goss der Chef des Pharmariesen, Pascal Soriot, mit Interviews Öl ins Feuer. Darin erklärte er, die EU könne in nächster Zeit nicht mit den erhofften Impfstoffdosen rechnen – und nannte das "Pech". In Berlaymont, dem Sitz der Kommission, lagen die Nerven blank.

Die Brüsseler Behörde und ihre Chefin Ursula von der Leyen stehen enorm unter Druck, seit AstraZeneca vor sechs Tagen erklärte, im ersten Quartal statt 80 Millionen Impfdosen nur 31 zu liefern. Das bedeutet einen Ausfall von 61 Prozent. Das Serum hätte – nach seiner erwarteten Marktzulassung morgen, Freitag – den schleppenden Impfaktionen in der EU einen Schub verpassen sollen. Stattdessen drohen die Impfpläne zur Makulatur zu werden.

Soriot: "Das ist wirklich Pech"

Der AstraZeneca-Chef sagte in Interviews mit der deutschen "Welt" und der italienischen "Repubblica", es könne noch zwei bis drei Monate dauern, bis die EU in vollem Umfang beliefert werde. Dass Großbritannien, das das AstraZeneca-Serum bereits seit Dezember einsetzt, weiterhin ungeschmälert beliefert werde, begründete der Vorstandschef so: Erstens habe Großbritannien drei Monate vor der EU einen Vertrag geschlossen; deshalb sei – zweitens – die Produktion in Großbritannien wesentlich effizienter als in Fabriken in der EU; und drittens habe man vereinbart, dass in Großbritannien erzeugter Impfstoff auch zuerst an das Vereinigte Königreich gehe, erst danach komme die EU an die Reihe. Soriot: "Das ist wirklich Pech." Zudem sei nur vereinbart worden, dass AstraZeneca sein Möglichstes tun werde, um die Verpflichtungen zu erfüllen – das tue man.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die EU-Kommission weist diese Darstellung zurück. Sie war mit AstraZeneca Ende August über 400 Millionen Impfdosen handelseins geworden. Für die Forschung und den Aufbau von Produktionskapazitäten hat der Pharmariese 336 Millionen Euro erhalten. Der Impfstoff wird in vier Werken produziert, zwei befinden sich in der EU, zwei in Großbritannien. "Wir haben für alle vier Werke bezahlt", heißt es aus der Kommission.

Daher habe das Unternehmen zu liefern. "Wir verlieren jeden Tag Menschen", sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Das Unternehmen habe die "moralische, soziale und vertragliche Verpflichtung", die zugesagten Dosen bereitzustellen. Auf die Frage, ob sie vom Unternehmen bereits zu einem früheren Zeitpunkt gewarnt worden sei, dass es zu Lieferengpässen kommen könne, antwortete Kyriakides mit "Nein".

Die Öffentlichkeit kann nicht beurteilen, was im Vertrag steht – das kritisiert das EU-Parlament seit langem. Über die Inhalte war Vertraulichkeit vereinbart worden. Die Kommission will nun von der Firma von der Verschwiegenheit entbunden werden. "Wir wollen den Vertrag veröffentlichen." Unklar ist, inwieweit der Impfstoff bei über 65-Jährigen wirkt. Die Datenlage ist schmal, räumte auch Soriot ein. Die Chefin der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, Emer Cooke, hat eine bedingte Zulassung nicht ausgeschlossen.

Marktmacht mal zwei

Pharmagigant AstraZeneca: Vorstandschef Pascal Soriot stammt aus Frankreich, ist gelernter Veterinärmediziner und seit 2012 im Vorstand von AstraZeneca. Der Konzern entstand 1999 aus der Fusion des schwedischen Unternehmens Astra mit der britischen Zeneca-Gruppe, zählt weltweit mehr als 70.000 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von knapp 20 Milliarden Euro. Der Corona-Impfstoff wurde gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt und massiv von der Regierung in London unterstützt.

EU, größter Binnenmarkt der Welt: Stella Kyriakides versucht, die Muskeln spielen zu lassen. Immerhin verhandelt die aus Zypern stammende Gesundheitskommissarin für 27 Staaten und 450 Millionen Einwohner. Noch spricht sie nicht von einer Klage.

Mehr über Pascal-Soriot lesen Sie in unserer Rubrik "Mensch des Tages"

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Sylvia Wörgetter