EU-Klimapaket: Über diese Punkte fällt heute die Vorentscheidung

Heute fallen wichtige Vorentscheidungen über die weitere Klimaschutzpolitik der EU. Das Europaparlament in Straßburg stimmt seine Position zu einer Reihe von Kernvorhaben aus dem Klimaschutzpaket "Fit for 55" ab. Der Name ist Programm: 55 Prozent weniger Emissionen bis 2030. Die Kommission hat dazu vor einem Jahr 16 Gesetzespakete vorgelegt, bei gut der Hälfte legen sich die EU-Parlamentarier nun fest. Ende des Monats folgen die Staaten, der große Schlussmarathon findet im Herbst statt. Dann verhandeln das Parlament, der Rat der Staaten und die Kommission das endgültige Paket.

Verbrennungsmotoren: Ab 2035 soll kein Fahrzeug mehr zugelassen werden, bei dem Treibhausgase aus dem Auspuff kommen. Das soll über verschärfte CO2-Normen für Pkw und Kleintransporter erreicht werden. So hat es die Kommission vorgeschlagen. Es wäre das Ende des Verbrennungsmotors. Die größte Gruppe im EU-Parlament, die Europäische Volkspartei (EVP), will nur ein 90-prozentiges Aus. Es gehe um "Technologiefreiheit", sagt Umweltsprecher Peter Liese (CDU). Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und Linke halten dagegen. Hier solle der Autoindustrie geholfen werden. Es wird massiv lobbyiert, der Ausgang ist offen.

Privathaushalte: Die Kommission hat vorgeschlagen, den Handel mit Verschmutzungsrechten (Emission Trading System), der bisher nur für den Energiesektor und die Industrie gilt, auf die Bereiche Verkehr und Gebäude auszuweiten. Das ist umstritten. Der Grund: Sprit zum Fahren sowie Öl und Gas zum Heizen würden für die "kleinen Leute" noch teurer. "Das ist sozial inakzeptabel", sagt der Chef des Umweltausschusses, der französische Liberale Pascal Canfin. Der Kompromiss: Nur Gewerbebetriebe werden ab 2025 in den ETS-Handel einbezogen, Private frühestens ab 2029. Eine breite Mehrheit ist sicher. In der Praxis würde das bedeuten: zwei Preise an der Zapfsäule, je nachdem ob ein Firmenwagen oder ein Privat-Pkw tankt. Wenig praktikabel, sagen Kritiker.

Sozialfonds: Um Privathaushalten den grünen Übergang zu erleichtern, soll es einen Sozialfonds geben. Die Kommission hatte mehr als 70 Milliarden Euro dafür veranschlagt. Das Geld soll an die Mitgliedsstaaten gehen, die es an betroffene Gruppen weitergeben. Problem Nummer 1: Das Geld soll aus dem ETS-Handel kommen. Wenn dieser aber nicht wie vorgesehen auf den gesamten Bau- und Verkehrssektor ausgedehnt wird, kommt um die Hälfte weniger herein. Problem Nummer 2: "Der Fonds muss zielgerichtet sein", wie die belgische Grün-Abgeordnete Sara Matthieu sagt. Das heißt: keine Subventionierung von Gas oder Sprit, sondern Förderprogramme für Wärmepumpen, Solaranlagen und Gebäudedämmung.

CO2-Grenzabgabe: Produzenten aus Drittstaaten mit laxen Umweltauflagen müssen beim Import ihrer Waren in die Europäische Union die Differenz auf die teureren EU-Produkte zahlen. Das ist die Grundidee der CO2-Grenzabgabe. Sie soll die europäische Industrie vor Billigimporten schützen. Die Einführung ist unstrittig, sie soll laut Pascal Canfin mit 2026 kommen. Es wäre eine weltweite Premiere. Die Hoffnung: Andere Staaten wie die USA folgen dem europäischen Beispiel.

Schluss mit gratis: Heftig umstritten ist, wann Schluss sein soll mit den CO2-Gratiszertifikaten für die Industrie. Das sind derzeit mehr als 40 Prozent der im ETS gehandelten Zertifikate. Sie sind viel Geld wert: Die Tonne CO2 kostet derzeit rund 85 Euro. Die Gratiszertifikate sollen bis 2030 auslaufen. Die Konservativen bremsen: Der Industrie dürften in Zeiten hoher Energiepreise keine zusätzlichen Belastungen auferlegt werden, sagen sie. Sozialdemokraten, Grüne und Liberale pochen auf ein früheres Ende der Gratiszertifikate. Ihr Argument: Mit der Einführung der CO2-Abgabe verlieren diese endgültig ihren Sinn.

Energie sparen: "Wohnungen zu isolieren bedeutet, Putin zu isolieren." Auf diesen Nenner bringt es der irische Grün-Abgeordnete Ciarán Cuffe. Es geht darum, den Ausstieg aus russischem Öl und Gas bis 2030 zu schaffen – und zwar durch Energieeffizienz und einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energieträger. Die Kommission hat vorgeschlagen, die entsprechenden Ziele in zwei Richtlinien drastisch zu erhöhen. Auch das wird beschlossen.