EU-Katastrophenschutz: Armenien erhält Hilfe aus Österreich

Seitens des österreichischen Innenministeriums wurden letzte Woche drei Lieferungen mit Hilfsgütern organisiert, wie aus einer Aussendung des Innenministeriums am Montag hervorgeht. Aufgrund der jüngsten bewaffneten Auseinandersetzungen in der Region Bergkarabach kam es zu einer Massenflucht der armenischen Bevölkerung aus dem Gebiet. Eine große Mehrheit der etwa 120.000 Bewohner Bergkarabachs floh nach Armenien. Dringend benötigte Güter wie Verbandsmaterial, Feldbetten und Decken fehlten bisher.

Gemeinschaftstransporte mit Finnland

Der erste Teil der Lieferungen wurde am 17. Oktober direkt vom Produzenten in Indien nach Armenien geflogen. Am 19. Oktober wurde die zweite Lieferung mit 20 Tonnen von Wien nach Armenien transportiert. Dabei handelte es sich unter anderem um 500 Feldbetten, 2700 Decken, 250.000 OP-Hauben, 2000 Sauerstoffmasken und 8000 Bandagen. Die dritte Lieferung wird voraussichtlich Ende Oktober ebenfalls von Wien nach Armenien transportiert. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den finnischen Zivilschutzbehörden werden für diesen Gemeinschaftstransport 500 Mutterschaftspakete und 50.000 Fertigmahlzeiten von Finnland zur Verfügung gestellt.

Karner: "Humanitäre Hilfe für Zivilbevölkerung hat oberste Priorität"

"Die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung hat oberste Priorität", sagte Innenminister Gerhard Karner. "Das Innenministerium hat hier vorbildliche Arbeit geleistet und in Zusammenarbeit mit heimischen Organisationen sowie dem finnischen Zivilschutz rasch wichtige Hilfsgüter organisiert. Danke an alle Beteiligten", so Karner.

Die Transporte wurden vom Innenministerium organisiert, das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK), die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), die Caritas, das Gesundheitsministerium und das Verteidigungsministerium sowie die finnischen Zivilschutzbehörden stellten Hilfsgüter zur Verfügung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper