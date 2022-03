EU-Gipfel: Staaten fordern Strompreissenkung ohne Marktgefährdung

Das geht aus einem Entwurf für die Erklärung des EU-Gipfels am Donnerstag und Freitag in Brüssel hervor.

Darin fordern die Staats- und Regierungschefs Vorschläge, die die hohen Strompreise effektiv angehen und gleichzeitig die Integrität des Binnenmarkts wahren. Somit dürften drastischere Markteingriffe wie etwa bei Preisdeckeln unwahrscheinlicher werden. Zudem sollten Anreize für die Energiewende beibehalten, die Versorgungssicherheit gewährleistet und Haushalte nicht übermäßig belastet werden, hieß es. Die Erklärung kann sich bis zu ihrer Verabschiedung noch ändern.

Kurz vor dem EU-Gipfel hatte die Kommission bereits Maßnahmen für niedrigere Energiepreise in Europa vorgelegt. Neben einem Gesetzesvorschlag für Gasreserven präsentierte die Behörde auch eine unverbindliche Liste an Notfallmaßnahmen wie Preisdeckel im Einzel- oder Großhandel. Diese Maßnahmen beinhalteten jedoch teils einschneidende Markteingriffe und könnten sich auf die Versorgung auswirken, hieß es. Außerdem würden Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien teils reduziert.

Die Kommission schlug auch vor, gemeinsam Gas einzukaufen, um eine stärkere Position auf dem Markt zu erlangen - ähnlich wie beim gemeinsamen Kauf der Corona-Impfstoffe. Darauf wollen sich die Staaten voraussichtlich einigen: In dem Entwurf hieß es, dass die EU-Länder und die Kommission dringend an freiwilligen gemeinsamen Einkäufen von Gas, Flüssiggas (LNG) und Wasserstoff arbeiten wollen, um das "kollektive politische und marktwirtschaftliche Gewicht der Europäischen Union" zu nutzen, um Preise in Kaufverhandlungen zu drücken.

Lettland für Importstopp für russische Energie

Der lettische Premierminister Krisjanis Karins hat seine Amtskollegen der anderen EU-Staaten eindringlich aufgefordert, die Sanktionen gegen Russland auf Energie-Importe auszuweiten. "Es ist nur Geld. Wenn du noch lebst und deine Infrastruktur in Ordnung ist, kannst du das Geld wieder verdienen", sagte Karins vor einem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel.

Wenn man Russland den Geldhahn zudrehe, könne man dazu beitragen, die Kriegsmaschinerie zu stoppen und echte Verhandlungen über ein Ende des Krieges in Gang zu bringen. Dabei betonte er, dass Lettland stark von russischem Gas und Öl abhängig sei.

Die EU ist uneins, ob Energie-Importe aus Russland gestoppt werden sollten. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel sagte vor dem Gipfel, dass man sich auch noch Schritte für eine weitere Eskalation aufheben sollte. Als Beispiel nannte er etwa den Einsatz von Chemiewaffen im Krieg in der Ukraine.

Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas forderte hingegen: "Wir sollten bereits jetzt schon alles nutzen, um die stärkstmöglichen Sanktionen zu verhängen."

"Energielieferungen finanzieren Krieg"

Die finnische Premierministerin Sanna Marin machte erneut deutlich, dass die EU ihrer Ansicht nach so schnell wie möglich von russischen Energie-Importen loskommen muss. "Solange wir Energie aus Russland kaufen, finanzieren wir den Krieg", sagte Marin. "Das ist das große Problem, das wir haben."

Auf die Frage, ob ein sofortiger Gas-Lieferstopp Teil der EU-Sanktionen sein müsse, sagte Marin, sie warte auf eine Auswertung der Kommission dazu. Grundsätzlich sei Finnland bereit, noch mehr zu machen bei den Sanktionen.