EU-Gipfel: Prag und Warschau fordern einen hohen Preis für den Klimaschutz

Ohne Geld keine Klimapolitik. Während beim UN-Gipfel in Madrid um Verfahrensfragen zum Klimaschutz gerungen wird, blicken am Donnerstag alle Augen auf die 27 Staats- und Regierungschefs der EU – Nummer 28, Boris Johnson, ist wegen der Parlamentswahl zu Hause geblieben.

Gelingt es Europa, eine weltweite Führungsrolle zu übernehmen? Ein starkes Signal dafür wäre es, würden sich die Chefs zumindest auf ein Ziel einigen: Bis 2050 möge Europa klimaneutral wirtschaften. Soll heißen: Nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als es etwa durch Wälder absorbieren kann.

Kommissionschefin Ursula von der Leyen peilt das Ziel mit ihrem Green Deal an – doch drei Länder blockierten bis zuletzt: Tschechien, Polen und Ungarn. Kohle spielt die Hauptrolle in der Auseinandersetzung. Aber auch die Nuklearkraft taucht wieder auf und bringt Österreich in eine sehr exponierte Position. "Unsere Haltung ist klar: keine Nuklearenergie", sagte Kanzlerin Brigitte Bierlein. Atomstrom sei weder sicher noch nachhaltig. Luxemburgs Xavier Bettel sieht das auch so.

Zuallererst aber ging es in Brüssel ums Geld – und damit auch um die nächste auf sieben Jahre angelegte Finanzplanung. Vor allem Polen, aber auch Tschechien sind in großem Ausmaß von Kohle abhängig. Nun verlangen Prag, Warschau und Budapest Finanzmittel für den Ausstieg. Wie viel das sein und woher es kommen soll, war einer der Verhandlungspunkte.

"Emissionsfreie Energiequelle"

Vor diesem Hintergrund hat sich eine Allianz für die Wiedergeburt der Atomkraft gebildet. Anführer ist der Tscheche Andrej Babis. "Ohne Atomenergie erreichen wir die Klimaneutralität nicht", sagte er und spottete über Österreichs Position. Österreich habe Donnerstag um 7.15 Uhr ein Viertel des zu diesem Zeitpunkt produzierten tschechischen Stroms importiert – und der bestehe zu über 30 Prozent aus Kohle- und Atomstrom. "Ich weiß nicht, wie man sonst in Wien Kaffee kochen und Licht einschalten würde."

Babis wird von Ungarn, der Slowakei, Polen, Rumänien und Bulgarien unterstützt – und im Hintergrund von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der seinen staatlichen Atomkonzern EdF wieder ins Geschäft bringen will. Atomkraft, so Babis und Freunde, müsse als förderbare Alternative zur Kohle anerkannt werden.

Er forderte, eine entsprechende Formulierung, wonach Kernkraft eine "saubere und emissionsfreie Energiequelle" sei, solle vom Gipfel beschlossen werden. Das würde bedeuten: Mittel aus dem von von der Leyen geplanten Klima-Übergangsfonds könnten zum Bau neuer Atommeiler abgerufen werden. Das Ringen war bei Redaktionsschluss noch im Gange.