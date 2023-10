EU-Gipfel: Polen und Ungarn legten sich erneut beim Migrationspakt quer

Das "Familienfoto" der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten beim EU-Gipfel in Granada.

Einen "Durchbruch" nannte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Pünktlich vor dem informellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag in Granada hatte die spanische Ratspräsidentschaft den Abschluss der Verhandlungen über die umstrittene Krisenverordnung des Asyl- und Migrationspakts verkündet. "Das ist in greifbarer Nähe.