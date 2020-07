EU-Gipfel: Kurz erwartet "neue Dynamik" in Debatte durch Ungarn

Jene, die auf Kriterien bisher keinen Wert gelegt hätten, auch in Österreich, könnten dadurch ihre Position überdenken, sagte Kurz am Freitag vor dem EU-Gipfel in Brüssel.

"Die ungarische Position überrascht nicht", sagte Kurz. Seine Position sei unverändert, so der Kanzler. "Konditionalitäten sind sinnvoll." Dabei betonte Kurz vor allem die Zweckbindung der EU-Mittel. "Relevanter als die Frage, ob und wie viel Geld man in die Hand nimmt, ist die Frage, wofür und wo wird es ausgegeben."

Der Kanzler betonte vor dem Treffen mit seinen Kollegen aus Dänemark, Schweden und den Niederlanden, den sogenannten Sparsamen Vier, diese vier Länder seien "sehr gut abgestimmt". Die EU funktioniere für kleine und mittlere Länder nur, wenn sie auch Partner für ihre Positionen finden. "Wir freuen uns, dass es Bewegung in unsere Richtung gibt."

Es habe aber nicht nur Bewegung gegeben, "sondern in einigen Bereichen sind die Vorschläge auch besser geworden", sagte Kurz. Ursprünglich sei behauptet worden, man brauche schnelles Geld, damit die von der Coronakrise betroffenen Staaten liquide bleiben. "Das ist überhaupt nicht das Thema im Moment."

Die EU-Mittel aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) seien nicht einmal abgerufen. Auch Staaten, die finanziell schlecht dastehen, würden am Kapitalmarkt Geld zu besseren Konditionen bekommen als Österreich während der Finanzkrise. "In ein paar Jahren wird nicht die relevante Frage sein, hat es eine Woche länger oder kürzer gedauert, sondern ist Geld dorthin geflossen, wo wir es wollen", so Kurz.

Ungarn hat seine Zustimmung zum Corona-Wiederaufbaufonds an ein Nachgeben der EU in der Frage der Rechtsstaatlichkeit geknüpft. "Es darf keine Politisierung bei der Vergabe der Mittel geben", sagte die Vizechefin der ungarischen Regierungspartei Fidesz, Katalin Novák, im Interview mit der Zeitung "Welt" (Donnerstagsausgabe). Dazu gehöre auch, dass die EU das laufende Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 gegen Ungarn einstelle.

EU-Diplomaten geben der ungarischen Forderung keine Chance. Allerdings könnte ein von der EU-Kommission vorgeschlagener Rechtsstaatsmechanismus im EU-Budget im Zuge der Verhandlungen weiter verwässert werden, hieß es.

