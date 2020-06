EU-Gipfel: Ergebnisloses Ringen um die Corona-Milliarden-Hilfen

Seit zwei Jahren haben es die 27 Staats- und Regierungschefs nicht geschafft, sich auf das nächste EU-Budget für die sieben Jahre von 2021 bis 2027 zu einigen. Und nun sollen sie binnen weniger Wochen nicht nur das nachholen, sondern auch noch eine Antwort finden auf die größte Wirtschaftskrise Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Beides zusammen stand am Freitag auf der Tagesordnung ihres Videogipfels. Und zu beidem gab es – erwartungsgemäß – keine Einigung. Trotzdem meinte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hinterher: "Die erste Diskussion war sehr positiv." Es gebe Übereinstimmung darin, dass "die Tiefe dieser Krise eine gemeinsame Reaktion" rechtfertige.

Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Bis Jahresende muss alles stehen, inklusive der Beschlüsse im EU-Parlament und zum Teil auch in allen 27 nationalen Volksvertretungen. Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, warnte eindringlich vor einem Scheitern. Mit den bisherigen Maßnahmen habe man Zeit gewonnen, aber die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitsmärkte stünden noch bevor. Deshalb brauche man ein Konjunkturprogramm, das "groß, schnell und flexibel" sein müsse.

Video: ORF-Korrespondent Peter Fritz erklärt, warum sich die EU-Staaten nicht einig werden und welche Punkte besonders heikel sind.

"Next Generation EU"

Genau das soll das Wiederaufbaupaket sein, das von der Leyen unter dem Namen "Next Generation EU" Ende Mai vorgeschlagen hat. Der Inhalt: 750 Milliarden Euro. Die Beschaffung: über Kreditaufnahme durch die Kommission mit Garantien der EU-Staaten. Die Auszahlung: an die Länder, die es am meisten brauchen. Und zwar zu zwei Drittel als Zuschüsse und zu einem Drittel als Kredite. Dazu kommt dann noch das EU-Budget. Für die kommenden sieben Jahre hat von der Leyen 1100 Milliarden Euro vorgeschlagen. Geht es nach der Kommission, liegen also 1850 Milliarden Euro im Talon, um sie gegen die Krise einzusetzen. Doch sehr viel ist noch in Diskussion: die Höhe des Budgets ebenso wie jene des Wiederaufbaufonds; Beginn und Dauer der Rückzahlung des Kommissionskredits; das Verhältnis von Zuschüssen und Krediten bei den Hilfsgeldern und die Bedingungen für deren Erhalt; die Kriterien, nach denen verteilt wird; die Rabatte für Nettozahler. "Die Brücken, die wir noch zu bauen haben, sind groß", sagte die deutsche Kanzlerin Merkel nach dem Gipfel.

Nächste Gelegenheit, die Gräben zu überbrücken, ist Mitte Juli. Da will EU-Ratspräsident Charles Michel zu einem Gipfel in Brüssel laden. Wenn erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder alle 27 Staatenlenker persönlich zusammenkommen, dürfte mehr weitergehen als in Videokonferenzen, so die Hoffnung.

Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments, forderte von der Leyen auf, die Kommissionsmitglieder zur Überzeugungsarbeit für den Wiederaufbauplan in ihre Heimatländer zu schicken. "Sie sollen ihren Ministern und Abgeordneten Rede und Antwort stehen." Den Regierungschefs müsse klar sein: "Wer verzögert oder blockiert macht sich schuldig gegenüber der nächsten Generation." Der tschechische Premier Babis etwa schloss ein Veto gegen den Aufbaufonds nicht aus, sollten die Kriterien nicht geändert werden.

Kurz ist kompromissbereit

Dafür bewegen sich "die sparsamen Vier" – Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark. Sie hatten bisher Direktzuschüsse an darbende Staaten strikt abgelehnt. Bundeskanzler Sebastian Kurz und die dänische Regierungschefin Matte Fredericksen zeigten sich kompromissbereit: "Es ist ein Gesamtpaket", sagte Kurz. Besonders wichtig sei ihm, dass die Hilfsgelder zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit wie Ökologisierung und Digitalisierung verwendet werden.