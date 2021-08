EU fordert von großen Volkswirtschaften striktere Klimaziele

"Die Herausforderung besteht jetzt darin, beim Gipfel von Glasgow sicherzustellen, dass alle großen Volkswirtschaften ausreichend ehrgeizige, messbare und überprüfbare Ziele für 2030 und Verpflichtungen zur Klimaneutralität ergreifen", erklärte der Spitzendiplomat der Europäischen Union am Donnerstag

Die EU müsse dabei mit gutem Beispiel vorangehen, hieß es in einem Blog-Beitrag Borrells. "Als eines der wirtschaftlich am stärksten entwickelten Gebiete der Welt gehören wir zu denjenigen, die in der Vergangenheit die meisten Treibhausgase emittierten, die für den Klimawandel verantwortlich sind." Sowohl die EU als auch die USA haben sich in diesem Jahr strengere Ziele gesetzt, um ihre Emissionen bis 2030 zu reduzieren. China, Indien und Russland zählen zu den Staaten, die unter internationalem Druck stehen, sich rechtzeitig zum UNO-Klimagipfel in Glasgow ambitionierter zu positionieren.