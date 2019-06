EU-Finanzminister wollen bei G20-Treffen Handelskonflikte entschärfen

Damit könnte die erwartete moderate Erholung der Weltwirtschaft erhalten bleiben, begründen die Finanzminister in einem von Reuters am Dienstag eingesehenen Eckpunktepapier ihre Ziele bei dem Treffen kommendes Wochenende im japanischen Fukuoka. "Der Abbau der Spannungen in den Handelsbeziehungen erfordert die höchste Priorität", heißt es in dem Papier.

Die EU-Finanzminister wollen sich demnach bei dem G20-Treffen zu den Regeln der Welthandelsorganisation WTO bekennen und die Reform des Gremiums unterstützen. Weiter wollen sich die europäischen Minister für eine weltweit geltende Digitalsteuer einsetzen.