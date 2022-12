EU-Europaminister gewähren Bosnien Beitrittskandidaten-Status

Als "historischen Schritt" würdigte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Einigung der EU-27. "Österreich war von Beginn an Tempomacher und hat den EU-Kandidatenstatus für Bosnien & Herzegowina unterstützt", schrieb Nehammer auf Twitter. Die EU-Perspektive der Westbalkan-Staaten sei nämlich "entscheidend für die Sicherheit und Stabilität in der Region" und daher "nicht nur in Österreichs Interesse, sondern europäische Verantwortung". "Erfreut" zeigte sich in einem englischsprachigen Tweet auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). "Der Platz von Bosnien-Herzegowina ist in der EU!", so Schallenberg.

Widerspruch kam hingegen von der FPÖ. "Wir sehen derzeit die EU als nicht in der Lage, weitere Beitrittskandidaten zu akzeptieren", teilte der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, in einer Aussendung mit. Schon mit 27 Mitgliedern habe die EU "ihre Not, in wesentlichen Bereichen zu sinnvollen Entscheidungen zu kommen", argumentierte er. Außerdem würde ein Beitritt Bosnien-Herzegowinas die wenigen EU-Nettozahler wie Österreich nur noch weiter belasten. Die FPÖ lehne es zudem ab, "über die Hintertür weiterer EU-Beitritte" das Einstimmigkeitsprinzip etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik abzuschaffen.

Österreich hatte das Balkanland im Zusammenhang mit dem im Sommer erteilten Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldau offensiv thematisiert. Die EU-Annäherung der früheren jugoslawischen Teilrepublik wird durch die ethnischen Konflikte zwischen Serben, Kroaten und Bosniaken behindert. Bei den allgemeinen Wahlen im Oktober mussten die nationalistischen Parteien der drei Staatsvölker jedoch Rückschläge hinnehmen, was als Zeichen für den Wunsch der bosnischen Bevölkerung nach einer rascheren EU-Annäherung gewertet wurde.

Diplomatisches Signal

Ein Diplomat sprach von einem "diplomatischen Signal mit Blick auf die gegenwärtige geopolitische Situation". Gemeint ist damit der russische Einfluss auf die serbische Volksgruppe in Bosnien-Herzegowina. Moskau wird vorgeworfen, die Abspaltungsbestrebungen in der bosnischen Serbenrepublik zu unterstützen. Die nun eingeleitete Gewährung des EU-Beitrittskandidatenstatus für Sarajevo wird daher auch als Signal an Kreml-Chef Wladimir Putin gewertet - ebenso wie bei den entsprechenden Entscheidungen zugunsten der Ukraine und Moldaus im Sommer.

Beitrittskandidatenländer sind unter anderem berechtigt, sogenannte Vorbeitrittshilfen von der Europäischen Union zu erhalten. Der Kandidatenstatus ist die Voraussetzung für formelle Beitrittsverhandlungen, die sich aber in der Regel über mehrere Jahre ziehen. Die EU hat derzeit sieben Beitrittskandidatenländer: die Türkei, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Albanien, die Ukraine und Moldau.

