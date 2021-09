EU einigt sich mit AstraZeneca

Der britisch-schwedische Hersteller hatte die Lieferungen von Corona-Impfstoff an die Europäische Union in den Monaten zuvor immer wieder einseitig gekürzt. Ein Gericht in Brüssel stellte bereits im Juni in einer Rechtsfrage im Zuge der gerichtlichen Auseinandersetzung fest, dass AstraZeneca den Vertrag mit der EU über die Lieferung von in Summe 300 Millionen Impfdosen mutwillig gebrochen habe. Nun haben beide Seiten den Rechtsstreit beigelegt, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte. Der Konzern liefert die noch ausstehenden 200 Millionen Impfdosen – und zwar 135 Millionen noch heuer und 65 Millionen bis Ende März 2022. Das Unternehmen kündigte zudem an, es wolle eng mit der EU zusammenarbeiten, um die Impfallianz Covax zu unterstützen.