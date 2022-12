Der Ausstoß von Treibhausgasen in Europa soll bis 2030 um 62 Prozent – gemessen am Stand 2005 – reduziert werden.

Der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis 2030 um 62 Prozent – gemessen am Stand des Jahres 2005 – reduziert werden, teilten die EU-Institutionen am Sonntag mit. Verbraucher und Unternehmen in der EU müssen künftig häufiger für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) bezahlen.