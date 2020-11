EU-Coronahilfen könnten bereits ab Frühling fließen

15 Milliarden Euro, verteilt über die nächsten sieben Jahre: So viel Geld wird in der EU zusätzlich für Forschung, Gesundheit und Bildung zur Verfügung stehen. Zwei Milliarden Euro davon fließen in das Austauschprogramm Erasmus. Zu verdanken ist das der Hartnäckigkeit der EU-Parlamentarier, die den Verhandlern der Staats- und Regierungschefs das Geld als Voraussetzung für das Ja zum nächsten Siebenjahres-Haushalt abgerungen haben.

Bei ihrem Marathongipfel im Juli hatten die EU-Spitzen auf Druck der "Sparsamen Vier", darunter auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, diese Posten drastisch gekürzt. Aufgestockt wurden damals die Rabatte für die "Sparsamen Vier". Nun konnte das Parlament zumindest einige der Kürzungen abfedern, was als politischer Erfolg gilt.

Auch beim heiß umstrittenen Rechtsstaatsmechanismus punktet das Parlament. Der mit der deutschen Ratspräsidentschaft erzielte Kompromiss ist deutlich schärfer als vom Rat vorgesehen.

Neue Einnahmequellen

Der Großteil der 15 Milliarden Euro soll aus Strafen wegen Wettbewerbsverstößen von Unternehmen kommen. Diese Summen flossen bisher in die nationalen Budgets. Der gesamte EU-Haushalt von 2021 bis 2027 bleibt auf diese Weise mit 1074 Milliarden so wie im Juli festgelegt.

An den Haushalt gekoppelt sind die 750 Milliarden Euro für den Coronahilfsfonds. "Bahnbrechend" nannte Budgetkommissar Johannes Hahn das Ergebnis. Sein Ressort wird die 750 Milliarden Euro etappenweise in Form von Anleihen aufnehmen.

Vor allem die Einigung auf neue EU-Einnahmequellen fand das Lob Hahns. Dieses Geld soll helfen, die Corona-Anleihen zurückzuzahlen, für die alle 27 EU-Staaten gemeinsam haften. Für 2023 werden eine Ausweitung des Emissionshandels und Aufschläge auf CO2-intensiv hergestellte Importe angepeilt. 2024 soll eine Digitalsteuer kommen, 2026 könnte laut Parlament endlich die Finanztransaktionssteuer Geld in das Brüsseler Budget spülen.

Zuvor liegen aber noch die Mühen der Ebene. Sowohl Parlamentsplenum als auch die Runde der Staats- und Regierungschefs müssen dem Kompromiss zustimmen. Vor allem aus Ungarn droht Ungemach. Premier Viktor Orban hat Widerstand angekündigt. Ihm missfällt der Rechtsstaatsmechanismus, der Demokratie- und Grundrechtssündern EU-Subventionen kürzen soll. Immerhin vier Prozent des ungarischen BIP beruhen auf EU-Steuergeld.

Blockiert Viktor Orban?

Hahn glaubt nicht, dass Orban blockiert. Die Pandemie betreffe alle Länder: "Jeder verantwortungsbewusste Politiker ist gut beraten, dazu beizutragen, dass das Geld schnell fließt."

Letztlich muss das Paket noch von den Parlamenten von 23 der 27 EU-Staaten ratifiziert werden. Dann erst kann Hahn zur Tat schreiten. Frühestens könnten Coronahilfen also Ende oder bereits während des zweiten Quartals 2021 an die Staaten fließen.

