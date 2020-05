EU-Corona-Krisenhilfe: "Nicht einfach weiter wie bisher"

Dazu zählen Reformzusagen der EU-Staaten und die Ausrichtung der Investitionen an Zielen wie Klimaschutz und Digitalisierung, wie die EU-Kommissare Valdis Dombrovskis und Paolo Gentiloni am Donnerstag klarstellten. "Es geht nicht um eine Einmischung aus Brüssel", betonte Gentiloni. Die Teilnahme an dem Programm sei freiwillig.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch ein 750-Milliarden-Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie vorgestellt. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschuss und 250 Milliarden als Kredit vergeben werden.

EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni rechnet mit einer baldigen Einigung mit den "Sparsamen Vier" Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden, die kritisch gegenüber dem Wiederaufbauprogramm eingestellt sind. Von der Leyen sieht trotz des Widerstands Österreichs und anderer Nettozahler gegen zu hohe Transferzahlungen an Krisenländer "eine gute Zusammenarbeit". Wir brauchen dieses Aufbaupaket und den europäischen Haushalt so schnell wie möglich", drängte die Kommissionschefin. Sie sei "in sehr gutem, sehr engem Kontakt" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, sagte sie im ORF-Radio.Vor allem bei der Frage, wo und wie investiert werden soll, sieht sich die EU-Kommissionspräsidentin auf einer Linie mit Österreich.

Geld für Modernisierung

Kein "weiter wie bisher" fordert im OÖN-Interview Guntram Wolff, deutscher Ökonom und Leiter der unabhängigen Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Die Milliarden der Corona-Wiederaufbauhilfe müssen in die Modernisierung der Volkswirtschaften fließen: "Der Wiederaufbaufonds ist hilfreich, um zwei Ziele zu erreichen: die Modernisierung der europäischen Wirtschaft und die Stärkung des gemeinsamen Binnenmarktes. In dem Plan steht die strategische Ausrichtung zu mehr Grün und zu mehr Digitalisierung."

"Natürlich" müsse eine Investitionsoffensive dieser Größenordnung über Defizite finanziert werden. Das Geld soll ab 2028 über 30 Jahre zurückgezahlt werden. Insofern besteht eine langfristige Schuld. "Die EU wird und kann aber keine permanente Neuverschuldung eingehen. Insofern wird es zu keiner Schuldenunion kommen", sagt Wolff zu Bedenken auch Österreichs.