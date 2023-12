EU beschließt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine und Moldau

Der EU-Gipfel in Brüssel hat die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau beschlossen. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag auf X (ehemals Twitter) mit. Auch mit Bosnien werden Beitrittsgespräche eröffnet, sobald die nötigen Bedingungen erfüllt sind. Die Kommission soll im März Bericht erstatten. Georgien erhält EU-Kandidatenstatus.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte "jedem, der daran gearbeitet hat, dass dies gelingt und der geholfen hat. Ich gratuliere jedem Ukrainer an diesem Tag", so Selenskyj auf X. Er gratulierte ebenfalls Moldau und deren Präsidentin Maia Sandu. "Geschichte wird von denen gemacht, die nicht aufhören, für Freiheit zu kämpfen."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Aufnahme der Gespräche als "strategische Entscheidung": "Dieser Tag wird in die Geschichte der Union eingehen. Wir sind stolz, dass wir unsere Versprechen einhalten und freuen uns für unsere Partner."

Die Entscheidung im Europäischen Rat sei ohne Gegenstimme gefällt worden, teilte Michel mit. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nannte einen EU-Beitritt der Ukraine eine "schlechte Entscheidung", an der Ungarn nicht teilnehmen wolle, schrieb er auf Facebook. Vor dem Gipfel kündigte er noch seinen Widerstand gegen einen Start der Beitrittsgespräche mit der Ukraine an. Laut EU-Diplomaten hatte Orban zum Zeitpunkt der Abstimmung den Raum nach vorheriger Vereinbarung in "konstruktiver Art und Weise" verlassen.

Die Entscheidungen im Europäischen Rat müssen ohne Gegenstimme getroffen werden. Demnach dürfte Orban sich der Stimme enthalten haben.

