EU-Beitritt der Ukraine: Kommission will heute Verhandlungen empfehlen

Auf Grundlage der Empfehlung sollen die Staats- und Regierungschefs beim Dezember-Gipfel entscheiden, ob formell Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Dem müssen alle 27 Mitgliedsstaaten zustimmen.

Seit dem Vorjahr Kandidat

Die Ukraine und Moldau haben seit 2022 den Status von Beitrittskandidaten. Aus Brüssel heißt es, die Kommission werde heute voraussichtlich empfehlen, den ersten Verhandlungstermin nach Erfüllung aller Reformauflagen festzulegen. Ein positives Votum soll es dann geben, wenn die Ukraine sieben Voraussetzungen erfüllt hat. Bei diesen geht es etwa um das Auswahlverfahren ukrainischer Verfassungsrichter und die Bekämpfung der weitverbreiteten Korruption – insbesondere auf hoher Ebene. Die EU fordert zudem, dass Standards im Kampf gegen Geldwäsche eingehalten werden und ein Gesetz gegen den übermäßigen Einfluss von Oligarchen umgesetzt wird.

Bei ihrem Besuch am vergangenen Samstag in Kiew machte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Hoffnungen: Die Ukraine erfülle die Voraussetzungen „zu 90 Prozent“. Eine noch stärkere Korruptionsbekämpfung, neue Gesetze über Lobbytätigkeiten, strengere Vorschriften über Angaben zu Vermögenswerten seien aber Maßnahmen, die unentbehrlich seien, sagte von der Leyen. Problematisch ist auch, dass ein Kriegszustand die Aufnahme eines Landes in die EU grundsätzlich ausschließt. EU-Diplomaten rechnen realistisch mit einem Beitritt der Ukraine um 2030.

Österreich spricht sich dafür aus, auch die Verhandlungen mit den Westbalkan-Staaten voranzutreiben. Unterstützung erhält Österreich dabei aus Deutschland, Kroatien und Slowenien. Die EU verhandelt aktuell mit Montenegro, Albanien, Serbien und Nordmazedonien. Bosnien-Herzegowina ist Beitrittskandidat. Daneben warten auch Kosovo und Georgien auf den Startschuss für Beitrittsgespräche, ohne bereits den EU-Kandidatenstatus zu haben. Die Gespräche mit der Türkei liegen seit Jahren auf Eis.

Selenskyj: Wahlen in der Ukraine „nicht angebracht“

Regulär wären in der Ukraine im Oktober Parlamentswahlen angestanden, im März 2024 sollte es Präsidentschaftswahlen geben. Doch wegen des verhängten Kriegsrechts sind diese derzeit ausgesetzt. „Das ist nicht der Moment für Wahlen“, sprach sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache am Montagabend gegen den Urnengang aus.

Zuletzt hatte in der Ukraine die Diskussion um mögliche Wahlen an Fahrt aufgenommen. Unter anderem kündigte der frühere Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch an, gegen seinen ehemaligen Chef antreten zu wollen. Westliche Verbündete drängen die Ukraine, möglichst bald Wahlen abzuhalten. Diese wären mit erheblichen Hürden verbunden: Rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets sind von russischen Truppen besetzt, Millionen Ukrainer sind ins Ausland geflüchtet.

