EU beginnt mit dem Entzug von russischem Gas

Je höher die Preise für Öl und Gas steigen, desto mehr Geld wird in die Kriegskasse Wladimir Putins gespült. Und ausgerechnet der Westen, vor allem die Europäische Union, sorgt dafür, dass Moskau das Geld nicht ausgeht für die Bomben und Raketen. Bei den derzeit astronomischen Preisen überweisen die EU-Staaten allein für das russische Erdgas rund 600 Millionen Euro täglich. Anfang Jänner waren es noch 188 Millionen Euro. Im gesamten Jahr 2020 kosteten sämtliche Energieimporte aus Russland rund 60 Milliarden Euro.

So sehr die westlichen Sanktionen die russische Finanz, Wirtschaft und Industrie treffen, die wichtigste Einnahmequelle des Landes – nämlich die aus dem Energiesektor – sprudelt weiter. Besonders hoch ist die Abhängigkeit Europas von russischem Gas. Rund 40 Prozent davon kommt über Pipelines in die EU. Aus Russland stammen zudem 25 Prozent aller Öl- und 45 Prozent aller Kohleeinfuhren.

Logische Konsequenz: "Wir müssen uns aus der Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland befreien", wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagt. Auch wenn das "nicht von heute auf morgen" funktionieren werde, wie der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu bedenken gibt.

Deutschland wehrt sich

Vor allem Deutschland wehrt sich gegen einen raschen Importstopp russischer Energie. Deutschland importiert 55 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland und rund ein Drittel seines Rohöls. Am Dienstag stellte die EU-Kommission in Straßburg ihre Strategie zur Entziehungskur vor. Unter anderem soll die Gasverteilung auf europäische Beine gestellt werden. Die Speicher sollen jeweils bis Oktober auf 90 Prozent aufgefüllt werden müssen, um die Winterversorgung abzusichern. Bis April will die EU-Kommission dazu einen Gesetzesvorschlag vorlegen. Derzeit sind die Speicher insgesamt zu einem Drittel voll, was laut Kommission für diesen Winter noch reicht.

Die Mitgliedsstaaten sollten die Möglichkeit haben, Solidaritätsvereinbarungen zu schließen. Auf Hochdruck wird nun mit Staaten verhandelt, die Flüssiggas (LNG) verkaufen können, um russisches Gas zu ersetzen. Das wird teuer.

Weiters im Paket der Kommission: Es sollte überlegt werden, die enormen Gewinne, die der Energiesektor derzeit auf Grund der hohen Preise einfährt, an die Verbraucher umzuverteilen. Die Kommission will Notfallmaßnahmen prüfen, um ein dauerndes Durchschlagen der Gaspreise auf die Strompreise zu verhindern.

Relevant ist das vor allem im Winter. Wenn nicht ausreichend Wasserkraft, Wind oder Sonne zur Verfügung stehen, treiben die Gaskraftwerke den Strompreis. Gleichzeitig müssten Gebäude und Industrie ihren Bedarf an fossiler Energie rasch drosseln, betonte die Kommission.

Gelingen soll dies durch den Ausbau erneuerbarer Energie und mehr Energieeffizienz. Würden die EU-Staaten der vorgeschlagenen Strategie folgen, ließe sich der Gasimport aus Russland bereits in diesem Jahr um zwei Drittel gegenüber 2021 verringern, sagte gestern der für den Green Deal zuständige Kommissionsvize Frans Timmermans: "Es wird hart, sehr hart, aber es ist möglich."

Keine Alternative zum Entzug

Die EU hat keine Alternative zum Entzug. Wie sehr sie am russischen Tropf hängt, zeigt ein Zitat des deutschen Kanzlers: "Die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden." Und sogar der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck betonte: "Wir brauchen diese Energiezufuhren, um die Preisstabilität und die Energiesicherheit in Deutschland herzustellen."

Bei so viel offen gezeigter Verwundbarkeit legt der Kreml genüsslich nach. Man könne ja "spiegelgleiche Maßnahmen" für die Nicht-Inbetriebnahme von Nord Stream 2 durch Deutschland ergreifen, hieß es zuletzt.

Die schrittweise Entwöhnung von russischer Energie wird auch ein Hauptthema beim informellen EU-Gipfel in Versailles am Donnerstag und Freitag sein. Gastgeber Emmanuel Macron denkt hier laut Medien schon ein Stück weiter in Richtung eines "Resilienzfonds" zur Abfederung der hohen Energiepreise und anderer Kriegsfolgen.