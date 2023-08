EU-Außenminister wollen Afrika-Politik überprüfen

Die Umstürze in Afrika und der Krieg Wladimir Putins gegen die Ukraine in Europa beschäftigten die EU-Außenminister bei ihrer informellen Tagung am Donnerstag in Toledo.

In Niger und in Gabun hatte das Militär – wenn auch unter anderen Vorzeichen – mit wenigen Wochen Abstand geputscht. In der Ukraine geht der Krieg indessen unvermindert weiter. Wie sehr Europa auf beiden Schauplätzen gefordert ist, verdeutlichte bereits die Gästeliste beim EU-Ministertreffen.

So war der ukrainische Chefdiplomat Dmytro Kuleba nach Toledo gereist. Die Sache der gestürzten Regierung von Niger vertraten dort Exilaußenminister Hassoumi Massoudou sowie der Vorsitzende der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), Nigerias Präsident Bola Ahmed Tinubu.

Kuleba forderte neuerlich mehr Waffenhilfe für sein Land. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte vorgeschlagen, die EU-Militärhilfe für die Ukraine um 20 Milliarden Euro aufzustocken. Ein Beschluss darüber steht aber noch aus. Kuleba reagierte in Toledo scharf auf Kritik am langsamen Vorankommen der ukrainischen Gegenoffensive, wie sie von US-Experten geäußert worden war. Er empfahl den Kritikern, sich selbst an der Front zu erproben.

Was Niger betrifft, so kündigte Borrell an, die EU werde der ECOWAS-Sanktionspolitik gegen die Militärputschisten folgen. Die EU hatte nach dem Staatsstreich bereits die Wirtschaftshilfe eingestellt.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) plädierte dafür, jedes Mittel der Diplomatie auszuschöpfen. Insgesamt sei das Ministertreffen in Toledo eine Gelegenheit, die Afrika-Politik der Europäischen Union zu überprüfen, sagte Borrell. Schallenberg meinte, die EU-Staaten müssten sich hüten, in neokoloniales Auftreten zu verfallen. "Dass in Niger russische Fahnen wehen und antifranzösische Lieder gesungen werden, zeigt, dass unsere Softpower weit geringer ist, als wir uns das gewünscht oder gedacht haben", sagte er.

Borrell sah hingegen Russlands Position in der Region dadurch geschwächt, dass Russlands Präsident Putin das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht verlängert hat. (via)

