EU: AstraZeneca liefert nun doch mehr Impfstoff

Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal 2020 nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als kürzlich angekündigt. Es kämen neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntagabend auf Twitter mit. Das ist allerdings noch immer nur die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Menge von 80 Millionen Dosen bis Ende März 2021.

Von der Leyen schrieb darüber hinaus, AstraZeneca wolle eine Woche früher mit der Lieferung beginnen als ursprünglich geplant. Die Firma wolle außerdem ihre Produktionskapazität in Europa ausbauen. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sprach von "einer guten Nachricht" und einem "guten Schritt nach vorn".

AstraZeneca hatte vor gut einer Woche überraschend mitgeteilt, im ersten Quartal statt der vereinbarten 80 Millionen nur 31 Millionen Dosen Impfstoff an die EU-Staaten zu liefern. Die EU reagierte empört und setzte die Firma daraufhin unter Druck, die Lieferkürzung zurückzunehmen.

EU: seit Freitag grünes Licht

Das soll laut von der Leyen nun zumindest zum Teil geschehen. Der Impfstoff ist seit Freitag in der EU für Erwachsene ohne Altersbegrenzung zugelassen.

