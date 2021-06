Mut und Durchsetzungskraft hat Laura Kövesi ausreichend. Beides wird die 48-jährige Rumänin in ihrem neuen Job dringend benötigen. Die Juristin ist Chefin der Europäischen Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg, die am Dienstag nach langen Verzögerungen ihre Arbeit aufnahm.