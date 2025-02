EU-Agrarhilfen sollen an Umweltleistungen gebunden werden

Obwohl die aktuelle Finanzperiode noch bis 2027 läuft, sollen in Brüssel noch heuer Grundzüge für die „Gemeinsame Agrarpolitik“ (GAP) der Zukunft definiert werden. An der Spitze aller Bauernwünsche steht: weniger Bürokratie. Eine Umfrage des Instituts Keyquest aus Garsten hat Ende 2024 ergeben: 70 Prozent der österreichischen Bauern fordern eine Eindämmung der Bürokratie. Alle anderen Forderungen liegen weit dahinter: 52 Prozent sind für eine regelmäßige Anpassung der Förderungen an