EU-Abgeordnete trugen bei Sondersitzung blau-gelbe T-Shirts

Viele Politiker trugen blau-gelbe T-Shirts mit der Aufschrift "EU with Ukraine" (EU mit der Ukraine), und an vielen Plätzen steckten kleine ukrainische Flaggen, wie im Livestream des Parlaments am Dienstag zu sehen war.

Manche hielten auch Poster - die FDP-Abgeordnete Nicola Beer zeigte zum Beispiel zusammen mit dem belgischen Politiker Guy Verhofstadt ein Transparent mit der Aufschrift "We stand with Ukraine" (Wir stehen an Seite der Ukraine). Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte einen blau-gelben Anstecker an ihrem Blazer.

Die Abgeordneten sollten in der Sondersitzung in Brüssel über eine Resolution abstimmen, die den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt und die vereinbarten Sanktionen des Westens gegen Russland unterstützt. Der Entwurf plädiert zudem für eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine.