EU-Abgeordnete fordern Konsequenzen für Orban

"Wenn sich die EU dem nicht entgegen stellt, könnte eine gefährliche Dynamik losgetreten werden", warnte die SPÖ-Europaabgeordnete Bettina Vollath am Montag in einer Aussendung. Die Delegationsleiterin der Grünen, Monika Vana, sprach von einem "Corona-Putsch" Orbans. "Es ist ein schwarzer Tag für die Demokratie", sagte Vana laut Aussendung. "Die EU darf diesen weiteren Affront gegen die europäische Demokratie auch im Homeoffice-Modus nicht tolerieren. Ich fordere alle EU-Institutionen auf, die Opposition in Ungarn im Kampf für die Wiedererlangung der Demokratie nicht allein zu lassen", so Vana.

"Orbán nutzt die aktuelle Krise, um Ungarn endgültig in einen autoritären Staat umzubauen", kritisierte Vollath. "Die heutige Abstimmung ermöglicht es ihm, zeitlich unbegrenzt per Dekret und an der demokratischen Kontrolle des Parlaments vorbei zu regieren." Andere Regierungschefs würden mit Interesse beobachten, wie weit Orbán zu gehen erlaubt wird.

Jede Einschränkung müsse zeitlich und rechtlich klar begrenzt und unter Einbindung von Parlament und Opposition erfolgen, forderte Vollath. "Ich erwarte als Mitglied des Europäischen Parlamentes, aber auch als EU-Bürgerin, dass alle EU-Institutionen diese heutige Abstimmung klar verurteilen und Viktor Orbán gemeinsam in die Schranken weisen."

"Dieses Ermächtigungsgesetz ist nicht nötig, um erforderliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu treffen", sagte Vana. "Die unbegrenzte Dauer des Ausnahmezustands, das Verbot von Wahlen und Gefängnisstrafen für die Verbreitung von Informationen, wie beispielsweise die korrekten Berichte über das Chaos im ungarischen Gesundheitswesen, sind eindeutige Schritte in Richtung Diktatur."