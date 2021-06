Alle hätten "Tränen in den Augen gehabt". So schilderte Mark Rutte, der niederländische Regierungschef, einen Moment während des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Der luxemburgische Premier Xavier Bettel, der mit einem Mann verheiratet ist, hatte sich demnach im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs direkt an seinen ungarischen Kollegen Viktor Orban gewandt und in bewegenden Worten seine Betroffenheit über das ungarische "Homosexuellen-Gesetz" geäußert.