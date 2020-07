Dieses soll fünf Millionen Jobs schaffen, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Rede in Scranton (Pennsylvania). Vor allem versprach er aber einen Neuanfang nach Donald Trump. "Es reicht. Es reicht", sagte Biden. "Wir haben eine Gesundheitskrise, eine Wirtschaftskrise, eine Krise rassistischer Ungerechtigkeit, eine Klimakrise", kritisierte der 77-Jährige in Richtung des Amtsinhabers.