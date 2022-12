„Es ist wahr“: Kaili mit Teilgeständnis im Korruptionsskandal

Die belgische Staatsanwaltschaft verdächtigt die griechische Europaabgeordnete Eva Kaili, vom WM-Gastgeber Katar Bestechungsgelder angenommen zu haben, um die Politik der Europäischen Union in einem der größten Skandale der 27 Nationen zu beeinflussen. Kaili wurde daraufhin festgenommen. Nun gab sie ein Teilgeständnis ab und bezeichnete einzelne Vorwürfe als „wahr“.

Kaili gestand gegenüber dem Brüsseler Ermittlungsrichter Michel Claise, von dem Bestechungsring um ihren Ehemann Francesco Giorgi und den ehemaligen Europaabgeordneten Antonio Panzeri gewusst zu haben. „Es ist wahr. Ich wusste von Herrn Panzeris Aktivitäten“, zitiert sie die Tageszeitung „La Repubblica“. „Le Soir“ berichtet, die seit 9. Dezember in einem Luxusgefängnis inhaftierte Kaili habe in der Anhörung zugegeben, dass sie ihren Vater angewiesen hatte, einen großen Teil des in ihrem Haus befindlichen Bargelds zu verstecken. Sie habe von dem Geld also gewusst.

Laut den Berichten gesteht Kaili damit aber ohnehin nur, was die Ermittler längst wissen. Dass sie es war, die ihren Vater vor den Durchsuchungen warnte und ihn anwies, das Geld fortzuschaffen. Auch Panzeri und zwei weitere Abgeordnete warnte Kaili. Für die Ermittler waren das bei Kaili gefundene Geld und die Warn-Anrufe Grund genug, sie zu verhaften.

Im Zuge des Korruptionsskandals wurden insgesamt 1,5 Millionen Euro in bar gefunden. Kaili wird verdächtigt, von Katar bezahlt worden zu sein, um sich für die Interessen des Golfstaates einzusetzen.

