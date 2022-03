Der ukrainische Botschafter in Wien, Vasyl Khymynets, sprach im Zuge seines Oberösterreich-Besuchs am Dienstag mit den OÖN über den "barbarischen Krieg", die Verhandlungen mit Russland und persönliche Sorgen. Die Langfassung des Interviews können Sie hier ansehen: OÖNachrichten: Tag 20 im Krieg in der Ukraine. Russland hat Ihr Land angegriffen und versucht nun, Kiew einzunehmen. Wie beurteilen Sie die Lage? Vasyl Khymynets: Das ist ein Krieg, der keine Grundlage hat. Er ist aus Fantasien