"Es ist die Hölle", klagt Kiew, während der Kreml weitere Eroberungen feiert

Für Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist es der "Beginn einer neuen Phase des Einsatzes in der Ukraine". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach hingegen von "der entscheidenden Schlacht von Donbass". "Es ist die Hölle", sagte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajda, über die am Sonntag begonnene neue Großoffensive der Russen. Laut russischem Verteidigungsministerium wurden allein in der Nacht zum Montag 1260 militärische Ziele durch Raketen und Artillerie getroffen. Keine Stadt sei mehr sicher, klagten Beobachter über den russischen Dauerbeschuss.

Die russischen Einheiten meldeten weitere Geländegewinne und feierten die Kontrolle über Kreminna. Am heftigsten waren aber wieder einmal die Kämpfe um die seit Wochen belagerte Hafenstadt Mariupol. Im dortigen Stahlwerk, in dem sich 2500 ukrainische Kämpfer und fast 1000 Zivilisten verschanzt hielten, spitzte sich die Lage gestern stündlich zu. Die russische Armee stellte den Ukrainern zwei Ultimaten, das Werk ohne Waffen zu verlassen. Danach sollte eine einseitige Feuerpause beginnen. Doch laut Angaben aus Kiew leisteten die Kämpfer weiterhin erbitterten Widerstand.

Russland träumt schon vom Sieg

Die umkämpfte Hafenstadt am Schwarzen Meer gilt als "Herz des Krieges". Ist sie erobert, haben die Russen freien Land-Zugang zur annektierten Halbinsel Krim. Das wäre ein wichtiger Teilsieg für Präsident Putin. Sein Ziel ist es, mit aller Macht bis zum 9. Mai den Sieg zu erreichen. Der 9. Mai wird in Russland nämlich als "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland gefeiert. Er ist unter Putin einer der wichtigsten Feiertage in Russland geworden. Doch ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigte sich unterdessen sicher, dass Russland mit seiner Offensive im Donbass scheitern werde. Die Offensive laufe nur "sehr vorsichtig" an, sagt Olexij Arestowytsch.

Auch Österreicher ausgewiesen

Unterdessen ging auch der diplomatische Krieg zwischen Europa und Russland in die nächste Runde: Als Vergeltungsmaßnahme für die Ausweisung russischer Diplomaten aus Europa wies nun auch Moskau dutzende Diplomaten aus: 21 Diplomaten aus Belgien, 15 aus den Niederlanden und auch vier aus Österreich wurden gestern zu unerwünschten Personen erklärt. Sie müssen Russland nun innerhalb der nächsten zwei Wochen verlassen.

Der amerikanische Präsident Joe Biden führte unterdessen eine Videokonferenz mit seinen westlichen Verbündeten. Ziel war es, "unsere fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine und unsere Bemühungen, Russland im Rahmen unserer engen Koordination zur Verantwortung zu ziehen, zu erörtern", teilte das Weiße Haus mit.