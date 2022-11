"Biden macht den Demokraten das Leben schwer", sagt Kyle Kondik. Der US-Politologe arbeitet am renommierten Center for Politics der University of Virginia. Er gibt zusammen mit Larry Sabato den einflussreichen Newsletter "Sabato’s Crystal Ball" heraus und ist regelmäßig als Experte auf den großen TV-Kanälen der USA zu Gast. OÖN-Korrespondent Thomas Spang sprach mit ihm über die Midterms.